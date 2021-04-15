В резиденции президента Грузии состоялась официальная церемония встречи президента Армении

В резиденции президента Грузии – Дворце «Орбелиани» сегодня состоялась официальная церемония встречи президента Республики Армения Армена Саркисяна, прибывшего в Грузию с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Армении и Грузии.

Президенты Армении и Грузии в сопровождении командующего почётным караулом приняли парад военного оркестра и почётного караула.

После официальной церемонии встречи Президент Республики сделал запись в Книге Почётных гостей Президентского дворца Грузии. «Выражаю своё искреннее удовлетворение по поводу того, что по приглашению Президента Грузии Саломе Зурабишвили сегодня вновь нахожусь в соседней и дружественной Грузии. Уверен, что на основании итогов визита мы ещё больше укрепим дружбу между двумя нашими народами во благо наших будущих поколений», - написал Президент Армении.