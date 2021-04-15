Кремль заявил о невозможности провести встречу Путина и Байдена в ближайшее время

Встречу президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена невозможно организовать в кратчайшие сроки, вопрос находится на стадии изучения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у Пескова спросили про заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который накануне сказал, что Байден предложил Путину встретиться "в предстоящие недели".

Отвечая на вопрос, идет ли речь о двусторонней встрече или Климатическом саммите, который будет проводиться по инициативе США, Песков сказал: "Нет, двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать, вопрос по-прежнему находится в стадии анализа. Это первое. И второе - конечно же, речь идет, наверное, о запланированном на следующую неделю Климатическом саммите",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Пресс-секретарь президента заметил, что вопрос участия российской стороны в Климатическом саммите также находится в стадии обсуждения.

"Нет, пока обсуждается, находится в стадии обсуждения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, принято ли соответствующее решение.