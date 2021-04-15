Азиатские индексы - 15-04-21
ТОКИО, 15 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.07% и составил 29642.69 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.36% и составил 1959.13 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.52% и составил 3398.99 пункта, а HANG SENG снизился на 0.37% и составил 28793.14 пункта.
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