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Путин обсудил с премьером Ливана поддержку суверенитета страны

Путин обсудил с премьером Ливана поддержку суверенитета страны

 Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с назначенным председателем Совета министров Ливана Саадом Харири, который находится в Москве с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с назначенным председателем Совета министров Ливанской Республики Саадом Харири, который находится в Москве с рабочим визитом", - говорится в сообщении.

"Президент России поздравил Саада Харири и всех мусульман Ливана с наступлением священного месяца Рамадан", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана", - говорится в сообщении.

"Затронуты некоторые темы двустороннего сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей и активизацию контактов между профильными ведомствами в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая поставку в Ливан российских вакцин", - говорится в сообщении.

"Обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня. Выражена готовность к совместной работе по созданию благоприятных условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, проживающих сейчас в Ливане", - говорится в сообщении.


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