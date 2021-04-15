Путин обсудил с премьером Ливана поддержку суверенитета страны

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с назначенным председателем Совета министров Ливана Саадом Харири, который находится в Москве с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с назначенным председателем Совета министров Ливанской Республики Саадом Харири, который находится в Москве с рабочим визитом", - говорится в сообщении.

"Президент России поздравил Саада Харири и всех мусульман Ливана с наступлением священного месяца Рамадан", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана", - говорится в сообщении.

"Затронуты некоторые темы двустороннего сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей и активизацию контактов между профильными ведомствами в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая поставку в Ливан российских вакцин", - говорится в сообщении.

"Обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня. Выражена готовность к совместной работе по созданию благоприятных условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, проживающих сейчас в Ливане", - говорится в сообщении.