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МИД Ирана назвал условие для продолжения переговоров по ядерной сделке

МИД Ирана назвал условие для продолжения переговоров по ядерной сделке

Тегеран продолжит переговоры по ядерной сделке, но только если они пойдут в конструктивном направлении. Как заявил в четверг замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, в противном случае делегация страны готова их прекратить.

"Если переговоры пойдут в конструктивном направлении, которого мы ожидаем, то наша сторона продолжит их. Если же нет - то мы прекратим их", - приводит его слова пресс-служба правительства страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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