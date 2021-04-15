Вице-премьер Григорян принял спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии

Вице-премьер Мгер Григорян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара и возглавляемую им делегацию. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, на встрече также присутствовала руководитель делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

Собеседники обменялись мнениями о работе по разблокировке региональной транспортной коммуникации. Мгер Григорян представил рамки деятельности трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, а также характер проводимой экспертной работы.

В ходе встречи также был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.