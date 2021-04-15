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СМИ: на востоке Багдада произошел взрыв

СМИ: на востоке Багдада произошел взрыв

Взрыв произошел в четверг на востоке Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, в результате подрыва заминированного автомобиля четыре человека погибли, не менее 17 получили ранения, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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