СМИ: на востоке Багдада произошел взрыв
Взрыв произошел в четверг на востоке Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его сведениям, в результате подрыва заминированного автомобиля четыре человека погибли, не менее 17 получили ранения, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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