СМИ: на востоке Багдада произошел взрыв

Взрыв произошел в четверг на востоке Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, в результате подрыва заминированного автомобиля четыре человека погибли, не менее 17 получили ранения, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.