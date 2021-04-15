В Турции заявили о нейтралитете в конфликте между Россией и Украиной

Турция не поддерживает ни одну из сторон в кризисе между РФ и Украиной, но готова оказать поддержку дипломатическим усилиям по его урегулированию, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Сейчас есть проблемы в Донбассе, однако есть Минские договоренности. Мы предлагаем сторонам решить эту проблему мирно и дипломатическим путем. Турция поддерживает территориальную целостность любой страны - Украины, России и всех остальных. И отношения мы строим и с Россией, и с Украиной. Наши отношения между каждой из стран не должны влиять на отношения с другими странами. В недопонимании между Украиной и Россией мы не поддерживаем какую-то сторону", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что политика Турция "ясна по всем проблемам, в том числе по Крыму",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы искренне и открыто делимся нашими соображениями с обеими сторонами, у нас конструктивная политика. Сейчас ситуация начала разряжаться, что нас радует. Турция готова внести вклад в этот процесс", - сказал турецкий министр.

Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.