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СМИ: талибы считают вывод войск США из Афганистана после 1 мая нарушением договора

СМИ: талибы считают вывод войск США из Афганистана после 1 мая нарушением договора

 Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) считают нарушением достигнутого с США соглашения решение Вашингтона вывести иностранные войска из Афганистана к 11 сентября, а не к 1 мая. Заявление приводит в четверг телеканал TOLO News.

По его данным, талибы заявили, что указанное нарушение "открывает [для радикалов] путь принять все необходимые контрмеры, следовательно, американская сторона будет ответственна за все будущие последствия, а не Исламский Эмират [Афганистан] (самоназвание "Талибана")",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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