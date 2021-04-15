 МИД Армении и России провели политические консультации

В Ереване 15 апреля состоялись политические консультации Министерств иностранных дел Армении и России при участии заместителя министра иностранных дел Армении Армена Гевондяна и заместителя министра иностранных дел РФ Александра Панкина. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В ходе консультаций был обсужден широкий круг актуальных тем, касающихся взаимодействия в рамках СНГ и сотрудничества в формате ОДКБ, были затронуты некоторые аспекты интеграционных процессов в ЕАЭС.

Стороны подчеркнули важность непрерывности разработки скоординированных подходов в контексте эффективной реализации уставных и договорных целей указанных многосторонних объединений.

Результаты консультаций главы делегаций представили во время состоявшейся затем встречи с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном.