Мирзоян на встрече с Матвиенко подчеркнул важность вопроса возвращения армянских пленных

В рамках работы Межпарламентской ассамблеи СНГ председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян в Санкт-Петербурге встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям НС.

Приветствуя Арарата Мирзояна, Валентина Матвиенко подчеркнула важность возобновления двусторонних встреч, несмотря на ситуацию с новой волной COVID-19. Спикер Совета Европы выразила удовлетворение диалогом между парламентами двух стран и уверенность, что сотрудничество в различных форматах будет активизироваться по мере преодоления пандемии.

Валентина Матвиенко подчеркнула важность принятия трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и присутствии российских миротворцев в зоне конфликта, что является важнейшей гарантией прекращения огня. Она подтвердила мнение российской стороны, что азербайджанская сторона должна вернуть всех военнопленных и других заложников на родину.

Касаясь деятельности МПА СНГ, Матвиенко высоко оценила эффективность работы армянских депутатов.

Выразив благодарность за прием, Арарат Мирзоян, в свою очередь, отметил, что стратегические отношения между Арменией и Россией продолжают поступательно развиваться в различных сферах. Он проинформировал своего российского коллегу о текущей ситуации в нагорно-карабахском конфликте после подписания трехстороннего заявления 9 ноября, и подчеркнул важность вопроса немедленного возвращения армянских военнопленных и других заложников. Председатель НС добавил, что такие шаги азербайджанской стороны создают неблагоприятную атмосферу для работ по открытию региональных инфраструктур.

Стороны в ходе обсуждения достигли соглашения об осуществлении наблюдательской миссии МПА СНГ на предстоящих внеочередных парламентских выборах в Армении.

В завершение встречи А. Мирзоян за важнейший вклад в укрепление межпарламентских связей двух стран и в дело освобождения Марал Наджарян из азербайджанского плена наградил В. Матвиенко золотой медалью Национального собрания Республики Армения.