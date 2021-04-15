В Апаране заложен “Город роз”

В Апаране, богатом солнечными днями, на склоне горы, заложен “Город роз”. В теплице площадью в 2,5 гектара только голландские розы - душистые, красивые и уникальные виды.

Компания “Роз Филд” вначале столкнулась со многими проблемами, но была консолидирующая идея - создать армянский цветочный рай. Здесь представлены 18 видов голландских роз, которые кроме местного рынка будут экспортироваться и в страны ЕАЭС.

Теплица в настоящее время обеспечивает работой 35 семей, до конца года планируется добавить еше 85 рабочих мест и создать теплицы и в других областях Армении.

Партнерами компании “Роз Филд” являются АКБА банк и член финансовой группы АГБА Лизинг, которые содействовали реализации идеи теплицы в этот сложный год.

“Мы начали строительство теплицы во время пандемии, затем в дни 44-дневной войны, но на протяжении всей работы не прекращались наши поставки и наше финансирование. АКБА Банк с самого начала верил в нас, поддерживал нас, на протяжении всей нашей работы наши отношения были не только партнерскими, но и теплыми дружескими”, - говорит Айк Варданян, директор компании “Роз Филд”.

Банк контролируется Центральным банком Республики Армения.