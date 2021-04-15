24 апреля пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв Геноцида армян

Правительство приняло решение на должном уровне провести мероприятия, посвященные 106-й годовщине Геноцида армян. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

Согласно принятому правительством решению, 24 апреля будет проведен ряд мероприятий, посвященных памяти жертв Геноцида армян, они будут транслироваться по общественному телевидению Армении. В частности, 23 апреля, в 22:30, после факельного шествия, при участии Национального филармонического оркестра Армении и Государственной академической капеллы Армении, а также солистов Армении и приглашенных из-за рубежа, в Мемориальном комплексе Геноцида армян в Цицернакаберде прозвучит “Реквием” Верди.

В ночь с 23 на 24 апреля, в 24:00, в Доме камерной музыки им. Комитаса под руководством приглашенного из Германии дирижера А. Ирадяна Государственный камерный оркестр Армении и Государственный камерный хор “Овер” исполнят “Реквием” Моцарта.

Памятные мероприятия завершаться 24 апреля в 19:15. В Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна Национальный симфонический оркестр Армении, Государственный камерный хор Армении и Ереванский камерный хор исполнят “Реквием” Мансуряна.