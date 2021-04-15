Бабаян представил Клаару гуманитарную ситуацию, создавшуюся в Арцахе в результате войны

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян, находящийся с рабочим визитом в Ереване, 15 апреля встретился со специальным представителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.

Как передает «Арменпресс», министр иностранных дел Республики Арцах представил гуманитарную ситуацию, создавшуюся в Арцахе в результате войны. Были обсуждены вопросы, связанные с преодолением послевоенного кризиса.

Давид Бабаян подчеркнул, что международное сообщество должно предпринять действенные шаги по возвращению всех армянских военнопленных и заложников из Азербайджана на родину, в то же время, указав на неуважительное отношение официального Баку к международному гуманитарному праву и к правам человека.

В контексте всеобъемлющего и окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, стороны подчеркнули важность возобновления переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Глава МИД отметил, что Арцах никогда не будет в подчинении Азербайджана, и добавил, что безопасность и факт самоопределения народа Арцаха являются ключевыми компонентами урегулирования конфликта.