СМИ: госсекретарь США прибыл в Кабул
Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибыл в Кабул. Об этом сообщает в Twitter телеканал 1TV со ссылкой на источники.
Подробностей телеканал не приводит. Официально о планах главы Госдепа США нанести визит в Афганистан не сообщалось,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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