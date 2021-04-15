СМИ: госсекретарь США прибыл в Кабул

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибыл в Кабул. Об этом сообщает в Twitter телеканал 1TV со ссылкой на источники.

Подробностей телеканал не приводит. Официально о планах главы Госдепа США нанести визит в Афганистан не сообщалось,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.