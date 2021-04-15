Начался официальный визит президента Армении Армена Саркисяна в Грузию

Начался официальный визит президента Республики Армения Армена Саркисяна в Грузию.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница президента в социальной сети Facebook.

В Тбилисском международном аэропорту “Шота Руставели” президента Армена Саркисяна встретил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

В рамках визита запланирована личная беседа президента Армении Армена Саркисяна с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, за которой последует встреча в расширенном составе.

В центре обсуждений будут повестка двусторонних отношений и вопросы, касающиеся возможностей расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, а также региональные проблемы и развития.

В ходе визита предусмотрены также встречи президента Армена Саркисяна с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, председателем Парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.

Президент Саркисян посетит Кафедральную церковь Сурб Геворг епархии Армянской апостольской церкви в Грузии.