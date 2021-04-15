Замминистра ИД Арцаха призывает мир не быть равнодушным к действиям Азербайджана

Международное сообщество должно понять, насколько серьезна ситуация в Арцахе, и к каким трагическим последствиям привела агрессия, развязанная Азербайджаном. Как сообщает «Арменпресс», об этом в интервью итальянской “ASRIE Analytica” заявила заместитель министра иностранных дел Республики Арцах Армине Алексанян.

“В настоящее время Международный комитет Красного Креста - единственная международная организация, действующая в нашем регионе, оказывающая первую помощь и содействие гражданам Арцаха. Ради Арцаха и будущего всего человечества, необходимо задействовать больше международных организаций, не только для оказания помощи, но и для того, чтобы засвидетельствовать и зафиксировать военные преступления и нарушения прав человека”, - сказала Алексанян.

Она сказала, что в настоящее время Азербайджан путем уничтожения церквей и памятников предпринимает шаги по искоренению армянского исторического и культурного прошлого, и весь мир остается безучастным. “Всем должно быть известно обо всем этом, потому что то, что происходит сейчас с нашим народом и с нашей страной, может повториться в будущем в другой части мира, учитывая, что международное сообщество закрывает на это глаза. Руководство Баку не понесло ответственности за массовые убийства и нарушения прав человека”, - сказала заместитель министра иностранных дел Арцаха.

Она особо подчеркнула роль Турции в войне 2020 года, которая оказывала Азербайджану всяческое содействие, что стало причиной гибели тысяч людей и выселения десятков тысяч.

Армине Алексанян подчеркнула, что и после войны руководство Азербайджана не прекратило свою военную риторику, а президент Ильхам Алиев периодически выступает с националистическими речами, основанными на арменофобии, и продвигает пантюркистскую и панисламистскую идеологию.