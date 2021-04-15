Похищенных у берегов Нигерии моряков освободили

Моряки с судна Davide B, ранее похищенные в результате нападения пиратов у берегов Нигерии, освобождены. Об этом сообщил в четверг представитель компании-судовладельца De Poli Shipmanagement Кор Радингс,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Все 15 человек, похищенные с судна Davide B в Гвинейском заливе 11 марта, освобождены и находятся в безопасности", - сказал он.

Моряки уже смогли связаться со своими семьями. "Все они чувствуют себя достаточно хорошо, учитывая непростые условия, в которых они находились последние четыре недели, - добавил представитель De Poli Shipmanagement. - Они получат необходимую медицинскую помощь и смогут вернуться в свои страны в ближайшее время".