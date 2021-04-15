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Президент Арцаха будет допрошен по уголовному делу о свержении конституционного строя

Президент Арцаха будет допрошен по уголовному делу о свержении конституционного строя

Президент Арцаха Араик Арутюнян будет приглашен на допрос по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 312 (свержение конституционного строя) Уголовного кодекса Республики Арцах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Генпрокуратура Арцаха.

“Учитывая периодические запросы СМИ, сообщаем, что по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 312 Уголовного кодекса Республики Арцах, в ближайшее время на допрос будет приглашен президент Республики Арцах”, - пояснили в прокуратуре, добавив, что о дате допроса будет предоставлена дополнительная информация.


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