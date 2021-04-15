Армения предоставила партнерам доклады о вовлеченности Турции в войну, о террористах и видах оружия

Министерство иностранных дел Республики Армения в сотрудничестве с Министерством обороны предоставило всем партнерам Армении исчерпывающую информацию об оружии, примененном турецко-азербайджанским альянсом против Арцаха. Эта информация, в том числе в виде соответствующих отчетов, поступала с первых дней войны. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в ответ на заявление Комиссии “Ай Дата” Канады о том, что Канада просила Армению предоставить любую информацию, которая докажет использование канадских технологий в беспилотниках “байрактар”, но власти Армении этого не сделали, не предоставили никакой информации.

Пресс-секретарь МИД отметила, что в докладах была представлена вовлеченность Турции в военные действия, террористы, направленные ею, примененные Азербайджаном запрещенные видов оружия и т. д.

“Для того, чтобы образнее представить этот вопрос, я просто опишу одну ситуацию. Нашим посольствам в странах, производящих части для беспилотников “байрактар”, в том числе и посольство Республики Армения в Канаде, во время войны были даны указания призвать страны их пребывания прекратить отправку грузов в Турцию. В результате предпринятых шагов канадская компания “Bombardier”, игнорируя свои деловые обязательства, решила прекратить продажу двигателей, производимых ее австрийской дочерней компанией “Rotax” для итальянского поставщика в Турцию. Заверяю, что та же работа была проделана и в направлении компании “Вескам”. Вся необходимая информация была передана посольствам Армении после ее получения”, - сказала Нагдалян.

Речь идет не об информации и заявлениях, опубликованных в прессе, а о фактических доказательствах, которые предназначены исключительно для служебного применения.