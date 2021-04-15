Ара Айвазян на встрече со спецпредставителем ЕС поднял вопрос армянских пленных

15 апреля министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клааром. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Собеседники затронули широкий круг вопросов региональной безопасности и стабильности. Министр Айвазян представил спецпредставителю ЕС шаги, предпринятые для разрешения гуманитарной ситуации в Арцахе при прямом участии международных партнеров. В контексте хода выполнения положений трехстороннего заявления от 9 ноября и решения гуманитарных проблем, требующих немедленной адресации, министр иностранных дел Армении привлек внимание спецпредставителя ЕС на факт невыполнения Азербайджаном взятых на себя обязательств и удерживания в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц.

Обоюдно была отмечена важность защиты объектов религиозного и культурного наследия в зоне конфликта, в том числе при соответствующем международном участии.

Министр Айвазян подчеркнул, что политика арменофобии высшего руководства Азербайджана, которая выражается и в контексте прославления военных преступлений, совершенных Азербайджаном против армянского христианского наследия, является прямым вызовом международным усилиям, направленным на установление мира и стабильности в регионе.

Специальный представитель ЕС Тойво Клаар представил министру иностранных дел Армении Айвазяну свои впечатления от визита в приграничные области Армении и встреч, проведенных в его рамках. Стороны подчеркнули важность полноценной защиты прав жителей приграничных населенных пунктов.