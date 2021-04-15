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Ара Айвазян на встрече со спецпредставителем ЕС поднял вопрос армянских пленных

Ара Айвазян на встрече со спецпредставителем ЕС поднял вопрос армянских пленных

15 апреля министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клааром. Об этом  «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Собеседники затронули широкий круг вопросов региональной безопасности и стабильности. Министр Айвазян представил спецпредставителю ЕС шаги, предпринятые для разрешения гуманитарной ситуации в Арцахе при прямом участии международных партнеров. В контексте хода выполнения положений трехстороннего заявления от 9 ноября и решения гуманитарных проблем, требующих немедленной адресации, министр иностранных дел Армении привлек внимание спецпредставителя ЕС на факт невыполнения Азербайджаном взятых на себя обязательств и удерживания в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц.

Обоюдно была отмечена важность защиты объектов религиозного и культурного наследия в зоне конфликта, в том числе при соответствующем международном участии.

Министр Айвазян подчеркнул, что политика арменофобии высшего руководства Азербайджана, которая выражается и в контексте прославления военных преступлений, совершенных Азербайджаном против армянского христианского наследия, является прямым вызовом международным усилиям, направленным на установление мира и стабильности в регионе.

Специальный представитель ЕС Тойво Клаар представил министру иностранных дел Армении Айвазяну свои впечатления от визита в приграничные области Армении и встреч, проведенных в его рамках. Стороны подчеркнули важность полноценной защиты прав жителей приграничных населенных пунктов.


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