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Байден посоветовал миру готовиться к следующей пандемии

Байден посоветовал миру готовиться к следующей пандемии

Президент США Джо Байден заявил, что считает нужным уже сейчас готовиться к следующей пандемии, с которой столкнется человечество.

"Будет еще пандемия. И нужно к ней готовиться", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Байден пояснил, что подобные пандемии - один из актуальных вопросов, над которым его администрации нужно обязательно работать,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В декабре Байден в прямом эфире получил первую дозу вакцины от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Своим примером он хотел убедить американцев в безопасности вакцины.


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