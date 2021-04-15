МИД Турции подтвердил отмену прохода кораблей США в Черное море

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг подтвердил, что США отменили проход своих военных кораблей в Черное море.

"Вчера США устно подтвердили нам, что отменили проход. Письменного уведомления пока нет", - сказал Чавушоглу телеканалу NTV.

Он отметил, что если американские корабли не пройдут через проливы Дарданеллы и Босфор в четверг, то в соответствии с конвенцией Монтрё США снова смогут запросить проход кораблей только через 15 дней.

Ранее телеканалы NTV и CNN Turk со ссылкой на дипломатические источники передали, что Соединенные Штаты уведомили власти Турции об отмене запланированного на 15 апреля прохода через Босфор в Черное море двух своих военных кораблей,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

CNN Turk также отмечал, что запроса о прохождении кораблей в другие дни не было.

В среду, 14 апреля, появились сообщения о том, что эсминец ВМС США Donald Cook ("Дональд Кук"), а затем и второй эсминец - Roosevelt ("Рузвельт") - вышли из базы Суда-Бэй на греческом острове Крит в направлении Черноморских проливов.

США ранее уведомили турецкие власти об отправке двух боевых кораблей в Черное море. МИД Турции сообщал, что корабли должны были войти в Черное море 14-15 апреля и пробыть там до 4-5 мая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выражал недовольство "военной активностью Соединенных Штатов, включая поход их кораблей в Черное море". Пентагон отмечал, что отправка кораблей ВМС США в Черное море является регулярной операцией, обычно координируемой с Анкарой в рамках конвенции Монтрё.