В Джракане продолжаются поиски останков погибших военнослужащих
14:27, 15 Апрель, 2021
Поиск останков погибших в ходе боевых действий военнослужащих и считающихся без вести пропавшими 15 апреля продолжаются в районе Джракана (Джабраил).
Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МВД Арцаха, добавив, что поиски проводит один спасательный отряд.
После окончания военных действий на оккупированных территориях Арцаха обнаружены или переданы армянской стороне останки 1 542 погибших.
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