В Джракане продолжаются поиски останков погибших военнослужащих

Поиск останков погибших в ходе боевых действий военнослужащих и считающихся без вести пропавшими 15 апреля продолжаются в районе Джракана (Джабраил).

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МВД Арцаха, добавив, что поиски проводит один спасательный отряд.

После окончания военных действий на оккупированных территориях Арцаха обнаружены или переданы армянской стороне останки 1 542 погибших.