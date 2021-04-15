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В Джракане продолжаются поиски останков погибших военнослужащих

В Джракане продолжаются поиски останков погибших военнослужащих

Поиск останков погибших в ходе боевых действий военнослужащих и считающихся без вести пропавшими 15 апреля продолжаются в районе Джракана (Джабраил).

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МВД Арцаха, добавив, что поиски проводит один спасательный отряд.

После окончания военных действий на оккупированных территориях Арцаха обнаружены или переданы армянской стороне останки 1 542 погибших.


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