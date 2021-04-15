По мнению российского эксперта, землетрясение не опасно для Мецаморской АЭС

Армянская атомная станция построена на очень прочной основе, и при землетрясении там не ничего опасного не произойдет.

Как передает «Арменпресс», об этом на онлайн пресс-конференции Москва-Бишкек-Ереван-Нур-Султан-Тбилиси заявил директор Института теории прогнозирования землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

“Там невозможны те явления, которые могут быть в результате землетрясения, например, как в случае с высотными зданиями. Это строение точно не пострадает от землетрясения”, - отметил Петр Шебалин.

Касаясь сейсмостойкости строящихся в Ереване многоэтажных зданий и применения соответствующих технологий в процессе строительства, Шебалин отметил, что при соблюдении современных строительных норм с соответствующим расчетом сейсмостойкости, даже сильные землетрясения не приведут к большим разрушениям.

“Согласно инженерной сейсмологии, высотное сооружение отличается от малоэтажного тем, что во время землетрясения оно может пропускать более длинные волны, через которые энергия передается этому зданию. В этом случае имеет значение не высота постройки, а степень устойчивости фундамента. Если фундамент сотрясется, верхний этаж может обрушиться. Главное - не нарушать фундаменты и бетонные швы, которые также должны соответствовать нормам строительства сейсмоопасных зон”, - сказал Шебалин, добавив, что высотные дома нужно возводить, соблюдая сейсмические нормы строительства.

Тесное сотрудничество действующего в Гюмри Института геофизики и инженерной сейсмологии с Центром геофизики Академии наук РФ он считает эффективным.

Говоря о степени тяжести землетрясений и разрушениях, эксперт отметил, что в населенных пунктах особо опасны толчки в 8 и более баллов.

“Кавказ отличается тем, что расположение населенных пунктов плотное, пустых территорий мало. Каждое сильное землетрясение коснется какого-либо населенного пункта”, - пояснил Шебалин, не исключая в регионе новых, подобных Спитакскому, землетрясений. “Рано или поздно произойдет землетрясение, подобное Спитакскому. Этого не нужно бояться. Крайне важно, чтобы население было готово к нему, а устойчивость зданий была бы рассчитана соответственно силе землетрясений в регионе ”, - заключил сейсмолог, выразив надежду, что нормы сейсмостойкости при строительстве в зонах землетрясений все же соблюдаются.