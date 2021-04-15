МНОКС будет поощрять программы, направленные на детско-юношеское художественное образование

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении направление детско-юношеского художественного образования считает приоритетным, и будет содействовать программам, которые помогут детям и юношам выйти из напряженного морально-психологического состояния и обеспечат им жизнедеятельную среду.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» заместитель министра НОКС Ара Хзмалян сказал, что не стоит думать, что морально-психологические проблемы имеют только старшие, поскольку и дети в телепередачах, в разговорах членов семьи невольно сталкиваются с тяжелыми темами.

“На самом деле у них больше вопросов, чем у взрослых. Необходимо подумать о моральном и психологическом кризисе детей, обеспечить среду, в которой ребенок сможет выйти за рамки семейных разговоров, из негативного медийного поля, создать здоровую, веселую и жизнеутверждающую среду”, - подчеркнул Хзмалян.

Замминистра признал, что детско-юношеский блок - один из самых незаполненных, хотя министерство пытается восполнить этот пробел. Об этом свидетельствует рост количества образовательных и культурных программ.

“Есть блестящие проекты. Среди них “Класс + Классика”, “Урок А”. В прошлом году мы реализовали проект “Орнамент”, который в доступной и привлекательной форме знакомит детей с нашими средневековыми культурными ценностями. Программа “Старт” направлена на выявление талантливой молодежи”, - рассказал замминистра.

Хзмалян коснулся и восстановления молодежных центров, отметив, что будут восстановлены образовательные, культурные, развлекательные и молодежные центры Гюмри, Ванадзора, Талина, Масиса, Эчмиадзина и Бюракана, которые станут площадками реализации государственной политики. “Сейчас мы формируем эти платформы, которые станут центрами генерации оптимистических настроений”, - подчеркнул Хзмалян.

Он подчеркнул, что вызовов и планов много, но велики и готовность и целеустремленность в направлении урегулирования этих вопросов.

Анжела Амбарцумян