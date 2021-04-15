Глава МИД Турции заявил, что конвенция Монтрё продолжает применяться

Турция продолжает в полной мере соблюдать конвенцию Монтрё о статусе проливов, и ни одной стране не стоит беспокоиться на этот счет. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом в четверг заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

"Мы, как и раньше, продолжаем исполнять конвенцию Монтрё. Она четко ограничивает режим прохода военных кораблей. Мы продолжаем ее применять, никому не надо волноваться на этот счет", - сказал он.

Чавушоглу также коснулся вопроса о статусе планирующегося канала "Стамбул". "Канал "Стамбул" не будет иметь никакого отношения к режиму прохода военных кораблей в рамках конвенции Монтрё. Также нет такой вероятности, чтобы мы принуждали суда использовать новый канал вместо Босфора", - сказал он.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган также сообщил, что на проектируемый канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтрё о режиме проливов.

Чавушоглу заявил, что США в соответствии с нормами конвенции Монтрё должны будут снова уведомлять Турцию о намерении пройти через Босфор в Черное море.