Начались строительные работы нового мусорного полигона

На 51-ом участке трассы Ереван-Севан Южного квартала общины Раздан Котайкской области, на территории действующей мусорной свалки общины Раздан, дан официальный старт строительным работам нового мусорного полигона. Как стало известно «Арменпресс» со страницы областной администрации Гегаркуника в Facebook, в церемонии приняли участие министр ТУ Сурен Папикян, руководитель регионального офиса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Дмитрий Гвиндадзе, посол ЕС Андреа Викторин, участники программы - должностные лица областей и общин Котайка и Гегаркуника. Мусорный полигон строится в рамках “Программы управления твердыми бытовыми отходами Котайкской и Гегаркуникской областей”.

Планируется построить мусорный полигон, соответствующий санитарным стандартам ЕС и во всех населенных пунктах двух областей внедрить эффективную систему вывоза мусора.

Строительство софинансируется Европейским Союзом, Европейским банком реконструкции и развития и Фондом энергосбережения и экологического партнерства в Восточной Европе (E5P).

“Строительство мусорного полигона, оснащенного современными технологиями управления твердыми отходами, расположенного по соседству с трассой Ереван-Севан, позволит осуществить работы по сбору и переработке твердых отходов, а также обеспечит высокую экологическую и социальную полезность для жителей и бизнеса. Радикально будет решена одна из важнейших экологических проблем Гегаркуникской области - освобождение озера Севан и его бассейна от угрозы загрязнения бытовыми отходами. Все действующие свалки будут закрыты, и согласно этому проекту в Мартуни будет создана перезагрузочная станция для сбора и вывоза мусора”, - представил Армен Зограбян, начальник управления градостроительства Гегаркуникской областной администрации.

Хосров Хлгатян