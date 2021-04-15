При ракетном обстреле базы в Ираке погиб турецкий военный

Турецкий военнослужащий погиб в результате обстрела военной базы вооружённых сил (ВС) республики на севере Ирака. Как передает Арменпресс, об этом сообщило минобороны Турции.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности, военный лагерь турецких ВС в Иракском Курдистане подвергся ракетному обстрелу, также удар нанесен по аэродрому города Эрбиль,

"Сегодня был нанесен ракетный удар по военной базе Башика на севере Ирака. Одна из трех выпущенных ракет поразила район базы, а две другие - деревню. В результате нападения погиб наш боевой товарищ и ранен ребенок в деревне", - сообщило турецкое военное ведомство.

Отмечается, что в район, откуда производился обстрел, были направлены турецкие ударные беспилотники.

На севере Ирака действуют вооруженные формирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, против которых турецкие военные проводят воздушные и наземные операции.