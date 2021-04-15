Ответ пресс-секретаря МИД Армении на заявления Алиева о территориальных претензиях

Пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян считает курьезным, когда в отношении Армении и армянского народа территориальные претензии предъявляет руководитель страны, название которой даже на территории Южного Кавказа имеет только вековую историю как в политическом, так и в географическом плане.

В связи с последними заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также в связи с заявлением офиса Ай Дата о непредоставлении Канаде фактов применения канадских технологий беспилотникам «Байрактар» «Арменпресс» побеседовал с пресс-секретарем МИД Армении«Арменпресс» беседовал с пресс-секретарем МИД Армении.

- Президент Азербайджана в своем выступлении на конференции “Новый взгляд на Южный Кавказ. Развитие и сотрудничество в постконфликтный период” заявил, что Армении предлагалось подписать мирный договор, но ответа с армянской стороны пока не последовало. В этом контексте ожидаются ли в ближайшее время встречи с азербайджанской стороной?

- Такая встреча не планируется. Более того, антиармянская позиция и поведение руководства Азербайджана, мягко говоря, не дают оснований ожидать конструктивности со стороны властей Азербайджана в поисках выхода из ситуации, сложившейся в результате развязанной против Арцаха агрессии. Ярким доказательством сказанного мною являются заявления президента Азербайджана на открытии в Баку 12 апреля “парка посвященного Арцахской войне”, организация выставки со сценами, содержащими элементы оскорбления памяти погибших армянских воинов.

Все это, а также манипулирование Азербайджаном проблемой военнопленных, доказывает, насколько далеко руководство Азербайджана от своих декларативных заявлений о послевоенной ситуации, региональном мире и примирении.

Президент Азербайджана продолжает делать противоречивые заявления. С одной стороны, он перед собственной аудиторией представляют тезис, что конфликт разрешен, с другой стороны, на мероприятии, организованном для международной аудитории, говорит о подписании мирного соглашения и нерешенных проблемах Нагорно-Карабахской Республики

Для подписания мирного договора, прежде всего, необходим мирный процесс, который был остановлен после применения Азербайджаном силы.

- На той же конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз исказил исторические факты, чтобы ввести в заблуждение и международное сообщество, и свою аудиторию. Он заявил, что Зангезур является исторической землей Азербайджана, и выразил свои притязания к Еревану. Как бы Вы прокомментировали заявления Алиева?

- Смешно, когда лидер страны, имя которой на территории Южного Кавказе имеет всего лишь вековую историю, как политически, так и географически, предъявляет территориальные претензии армянскому народу, живущему в Армении. Мы понимаем, что последние сто лет в Азербайджане идет процесс формирования собственной идентичности, но считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что история не является сильной стороной Азербайджана.

Подобные провокационные заявления подрывают усилия по установлению стабильности в регионе, что представляет угрозу для всех государств региона.

Нарине Назарян

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