В Индии впервые выявили более 200 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В Индии за минувшие сутки 200 739 человек заразились коронавирусом, более 1 тысячи человек скончались, это самое большое число заразившихся и умерших за одни сутки с момента начала пандемии в стране. Как передает Арменпресс, об этом сообщает минздрав Индии.

Рост числа заболевших в Индии продолжается уже 36-й день, в результате чего число лечащихся от COVID выросло с 135,9 тысячи до более чем 1,4 миллиона человек.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 14 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 12,4 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 173 тысячи человек.

Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра, где за прошедший месяц выявлено наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в штате выявлены 58,9 тысячи заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 613 тысяч человек.

Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Уттар Прадеше (20 439), Дели (17 282), Чхаттисгархе (14 250), и Карнатаке (11 265).

При этом минздрав отметил высокие темпы вакцинации в стране - по данным министерства, прививку получили более 114 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 3,3 миллиона. В стране разрешены для экстренного применения три вакцины против коронавируса - индийский вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественная Covaxin и российская вакцина "Спутник V".