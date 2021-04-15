В первом квартале 2021 г. 1000 крупных налогоплательщиков заплатили более 260 млрд 170 млн драмов

На сайте Комитета государственных доходов опубликован перечень сумм, уплаченных в госбюджет 1 000 крупными налогоплательщиками в январе-марте 2021 год. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью Комитета государственных доходов, в первом квартале 2021 года от 1 000 крупных налогоплательщиков в госбюджет поступило более 260 миллиардов 170 миллионов драмов. Сумма платежей в налоговый орган составила более 217 миллиардов 911 миллионов, а сумма платежей в таможенный орган составила более 42 миллиардов 258 миллионов драмов.

Расчет суммы налогов производился по новой методике, согласно постановлению №2157-Н правительства от 24.12.2020.

Согласно изменениям, внесенным в декабре 2020 г. в постановление правительства Республики Армения от 6 июля 2017 года N783-Н., сумма уплаченных налогов рассчитывается исходя из суммы, уплаченной (возвращенной) налогоплательщиками по типу налога с начала налогового года с учетом (уменьшением) сумм, возвращаемых на общий счет и (или) сумм, взимаемых таможенным органом. В то время как в прошлом доходами государственного бюджета считались налоговые платежи, уплаченные на счета, действующие по определенным видам налогов, внесенные суммы. Причем в новые списки включены все хозяйствующие субъекты, независимо от их организационно-правового статуса.