Время в Ереване: 11:07:36,   15 Апрель

Роухани заявил, что Иран сможет начать обогащение урана до 90%, если захочет

Роухани заявил, что Иран сможет начать обогащение урана до 90%, если захочет

Иранские власти способны начать обогащение урана до 90%. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Роухани.

"Уже сегодня мы можем осуществлять обогащение урана до 90%", - сказал он. При этом президент добавил, что "Иран не стремится к созданию ядерной бомбы". Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации