Роухани заявил, что Иран сможет начать обогащение урана до 90%, если захочет

Иранские власти способны начать обогащение урана до 90%. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Роухани.

"Уже сегодня мы можем осуществлять обогащение урана до 90%", - сказал он. При этом президент добавил, что "Иран не стремится к созданию ядерной бомбы". Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана.