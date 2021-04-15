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Правительство Армении выделило 31 млрд драмов на программы содействия Арцаху

Правительство Армении выделило 31 млрд драмов на программы содействия Арцаху

Правительство Армении выделило на программы содействия Арцаху 31 миллиард драмов,  к концу их реализации сумма достигнет 60 миллиардов драмов. Как сообщает «Арменпресс», об этом в Национальном Собрании сообщил вице-премьер Мгер Григорян, отвечая на вопрос депутата от фракции “Мой шаг” Арусяк Джулакян.

“В настоящее время фактические средства, потраченные на программы содействия Арцаху, составляют 31 млрд драмов, добавим к ним 6 млрд драмов, которые мы просто передали правительству Арцаха , указав и согласовав цели: возмещение коммунальных расходов, заработной платы, пенсий и срочного строительства”, - сказал Григорян.

К концу реализации утвержденных программ их сумма составит 60 млрд драмов. По словам Григоряна, они завершатся в течение 3 - 3,5 месяца.

“На жилищное строительство мы планируем выделить 52 миллиарда. Думаю, этого хватит на 3 года В течение 7-10 лет мы в бюджет Арцаха ежегодно должны вносить по 10 млрд драмов, чтобы программа компенсации ущерба была бы осуществлена надлежащим образом”, - сказал вице-премьер.

По его словам, принято решение и о реализации программы содействия людям, потерявшим сов имущество на территориях Арцаха, оставшихся под контролем Азербайджана. Вице-премьер отметил, что помимо домов люди потеряли сельхозтехнику и автомобили.

Правительство Армении реализует ряд программ по содействию Республике Арцах.


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