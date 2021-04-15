Премьер Ирака распорядился начать расследование нападения на аэропорт Эрбиля

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми распорядился начать расследование обстоятельств нападения, совершенного на аэропорт города Эрбиль в Курдском автономном районе на севере страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, заявления иракского премьера в четверг приводит телеканал Sky News Arabia.

"Я дал распоряжение провести незамедлительное расследование нападения, совершенного в Эрбиле", - отметил аль-Казыми. Он также добавил, что "поддержание безопасности в Ираке является зоной ответственности иракского правительства и сил безопасности страны".

В среду агентство Reuters информировало о том, что аэропорт Эрбиля, где находится используемая американскими ВС база, подвергся атаке, совершенной при помощи беспилотника. Предполагалось, что целью нападения могли быть американские военные. Утверждалось, что в результате инцидента никто не пострадал.