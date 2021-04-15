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Срок действия запрета на ввоз товаров конечного потребления турецкого происхождения будет продлен

Срок действия запрета на ввоз товаров конечного потребления турецкого происхождения будет продлен

До введения запрета на импорт товаров конечного потребления турецкого происхождения из Турции в Армению была импортирована готовая продукция на сумму 220 миллионов долларов, и государство предполагает продлить запрет на ввоз.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании, отвечая на вопросы депутатов, заявил вице-премьер Мгер Григорян.

“До запрета на ввоз из Турции в Армению была импортирована готовая продукция на сумму 220 миллионов долларов. Это объем потенциального производства, который для Армении довольно значителен. Я считаю, что это место должны занять наши бизнесмены”, - сказал Григорян.

Вице-премьер отметил, что запрета на ввоз сырья и комплектующих не было, чтобы у производителей не возникло проблем.

На вопрос, будет ли продлен срок действия запрета, он ответил: “С точки зрения пожеланий, мнений и потенциального голосования могу с уверенностью сказать, что на данный момент, конечно, есть общий настрой в его продлении”.

Правительство Республики Армения решением от 20 октября 2020 года N 1708-Н наложило временный запрет на ввоз товаров конечного потребления турецкого происхождения.


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