Срок действия запрета на ввоз товаров конечного потребления турецкого происхождения будет продлен

До введения запрета на импорт товаров конечного потребления турецкого происхождения из Турции в Армению была импортирована готовая продукция на сумму 220 миллионов долларов, и государство предполагает продлить запрет на ввоз.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании, отвечая на вопросы депутатов, заявил вице-премьер Мгер Григорян.

“До запрета на ввоз из Турции в Армению была импортирована готовая продукция на сумму 220 миллионов долларов. Это объем потенциального производства, который для Армении довольно значителен. Я считаю, что это место должны занять наши бизнесмены”, - сказал Григорян.

Вице-премьер отметил, что запрета на ввоз сырья и комплектующих не было, чтобы у производителей не возникло проблем.

На вопрос, будет ли продлен срок действия запрета, он ответил: “С точки зрения пожеланий, мнений и потенциального голосования могу с уверенностью сказать, что на данный момент, конечно, есть общий настрой в его продлении”.

Правительство Республики Армения решением от 20 октября 2020 года N 1708-Н наложило временный запрет на ввоз товаров конечного потребления турецкого происхождения.