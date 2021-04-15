Пентагон отказался приводить подробности о планах своих операций в Черном море

Корабли ВМС США вместе с союзниками регулярно проводят операции в Черном море, но подробности о своей потенциальной или будущей деятельности Пентагон не приводит. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС заявили в четверг в американском оборонном ведомстве.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник сообщило, что США отменили отправку двух своих кораблей в Черное море.

"В рамках нашей политики мы не высказываем предположений о возможных или будущих операциях. Мы регулярно проводим операции в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами и в соответствии с Конвенцией Монтрё", - заявил ТАСС официальный представитель Шестого флота ВМС США, в зону оперативной ответственности которого входит Европа, Кайл Рейнс в ответ на просьбу прокомментировать информацию агентства Reuters.

Источник в МИД Турции ранее сообщил ТАСС, что корабль ВМС США не проходил в среду через пролив Босфор в Черном море. При этом источник не уточнил, планируется ли проход военных кораблей США через Босфор 15 апреля. Между тем турецкий телеканал NTV сообщил со ссылкой на собственный источник, что корабли США не будут проходить через Босфор в Черное море.

В пятницу источник в МИД Турции сообщил ТАСС, что два американских корабля войдут в Черное море 14 и 15 апреля. До этого источник в турецком внешнеполитическом ведомстве также подтвердил, что Вашингтон уведомил Анкару об отправке кораблей в Черное море за 15 дней до предполагаемой даты их прохода через Босфор. По данным NTV, речь идет об эсминцах Roosevelt и Donald Cook.