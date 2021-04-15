Президент Армении не подписал закон о повышении компенсаций за оскорбление и клевету и направил в КС

Принятый Национальным собранием Закон о внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Армения в Аппарат президента Республики Армения из Национального собрания поступил 26 марта 2021 года. Закон предусматривает значительное увеличение размера денежной компенсации за нанесение оскорблений и за клевету. Притом, это изменение касается и СМИ.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента, президент обсудил закон с руководителями ряда журналистских организаций, выслушал их соображения, мнения и опасения по поводу законодательных инициатив в сфере СМИ. Они касались того, что законодательные инициативы, касающиеся СМИ и сфер деятельности СМИ обсуждаются и принимаются без учета мнения и предложений профессионального сообщества. Были учтены и опасения, выраженные международными правозащитными организациями.

Президент республики придает большую важность свободе слова и мнений. Его беспокоит, что планируемые изменения в сфере не решают никаких системных проблем. И вместе с тем, предлагаемые регулирования могут нанести существенный вред свободе слова и выражения мнений, существенно ограничить свободу журналистов и возможность СМИ объективной критики, беспрепятственного освещения событий и явлений, в том числе и деятельности чиновников и общественно-политических деятелей.

Свобода выражения мнений средствами массовой информации, исполняющих роль общественного контролера в демократическом обществе, а также мнений по вопросам, представляющим общественный интерес, считается наиболее защищенной категорией.

Свобода выражения мнения в Республике Армения гарантируется статьей 42 Конституции. Право каждого человека свободно выражать свое мнение закреплено в ряде международных договоров. Оскорбление и клевета, несомненно, недопустимы. Они заслуживают осуждения.

В то же время анализ правовых источников показывает, что любое ограничение свободы выражения мнения в демократическом обществе (включая размер компенсации, предусмотренной законом) должно быть обоснованным, соразмерным, в соответствии с социально-экономическим положением жителей этой страны. Применение компенсации не должно оказывать негативного влияния на обсуждение вопросов свободы слова и общественных вопросов, создавая непропорционально тяжелое материальное бремя для респондентов, которое может возыметь решающее влияние на деятельность последнего. Этот закон крайне проблематичен с конституционной точки зрения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, президент республики не подписал закон, принятый Национальным собранием, и обратился в Конституционный суд для определения соответствия закона Конституции.