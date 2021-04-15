Президент Арцаха вручил посмертные ордена и медали погибшим членам добровольческого отряда АРФД

Указом президента Республики Арцах за исключительную храбрость и мужество, проявленные при защите государственной границы Арцаха в ходе широкомасштабных военных действий, развязанных противником 27 сентября 2020 года, 28 погибших воинов общественной организации “Добровольческое движение” АРФД посмертно удостоены орденов “Боевой крест” I и II степени и медалей “За отвагу”.

Как передает «Арменпресс», на церемонии, состоявшейся 14 апреля в Ереванском театре музыкальной комедии им. Акопа Пароняна, государственные награды родным погибших вручили секретарь Совета безопасности Республики Арцах, Герой Арцаха, генерал-майор Виталий Баласанян, командир батальона ОО “Добровольческое движение” АРФ Дашнакцутюн Армик Овсепян и начальник штаба батальона Арташес Мхитарян.

Орденами “Боевой крест” I степени посмертно награждены Мгер Арутюнян, Гегам Мушегян, орденами “Боевой крест” II степени - Христофор Артин, Ким Хачатрян, Маис Назарян.

Другим погибшим бойцам батальона были вручены медали “За отвагу”.

Секретарь Совета безопасности Республики Арцах, Герой Арцаха Виталий Баласанян, отдавая дань уважения погибшим, заверил, что существующие политические, военные и социально-экономические трудности будут преодолены в кратчайшие сроки.

“Мы будем служить нашей стране - нашей Великой Армении и нашей Республике Арцах, будьте уверены, мы победим и выйдем из этого тяжелого положения. Мы всегда будем рядом с Вами. Уверен, что в Армении всегда будут рождаться герои”, - сказал Баласанян, затем, обращаясь к детям погибших, заверил, что им будет передана победившая страна.

По словам председателя общественной организации “Добровольческое движение” Гранта Маргаряна, каждый миг на пути к независимости и к освобождению должен стать уроком для того, чтобы больше не совершать те же ошибки.

“Мы обязаны освободить Шуши, Гадрут и весь Арцах. Мы обязаны продолжить борьбу и победить”, - сказал Маргарян.

На церемонии также был показан документальный фильм о боевом пути, пройденном отрядом общественной организации “Добровольческое движение”. В частности, в дни 44-дневной войны 2020 года три роты отряда участвовали в оборонительных боях на северном направлении Матагиса, Варангатага и других территорий. В войне погибли и были ранены 28 членов отряда.