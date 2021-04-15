Количество бенефициаров программ содействия пострадавшим в результате войны превышает 150 000. Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем выступлении в Национальном собрании сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Реализовано около двух десятков программ содействия Арцаху. Действует 6-месячная программа содействия семьям без вести пропавших военнослужащих, в рамках которой на данный момент около 600 семей, общая выплаченная им сумма составила 1 млрд драмов. Программа содействия получившим увечье военнослужащим, имеет 265 бенефициаров, размер использованных средств составил 200 млн драмов. В программах содействия принимающим семьям на данный момент 8 410 бенефициаров, им выплачено около 1,1 млрд драмов”, - представил Григорян.

Вице-премьер отметил, что по программе 100% возмещения оплаты за обучение за один семестр учебного года прошли 4 210 бенефициаров, выплачено 900 млн драмов.

Программа содействия семьям погибших мирных жителей, получивших ранения на данный момент охватывает 56 бенефициаров, выплачено 200 млн драмов. На данный момент есть 6 500 бенефизиаров с увечьями, им выплачено 3,3 млрд драмов. Содействие получили 35 семей поселков Шурнух и Воротан Сюникской области, уже выплачено около 15 млн драмов”, - сказал вице-премьер.

Послевоенная программа компенсации за недвижимое имущество в Республике Армения охватила 77 бенефициаров, которым было возмещено 50 миллионов драмов.

“Есть программа содействия людям, зарегистрированных в Арцахе, это самая большая программа. По этой программе у нас зарегистрировано 77 420 бенефициаров, фактически выплачено 5,3 млрд драмов. Некоторые программы по содействию Арцаху уже завершены. Количество бенефициаров составляет 100 091, выплачено около 7,3 миллиарда драмов. В программе содействия жителям территорий, неподконтрольных Арцаху - 33 981 бенефициар, выплачено 10 миллиардов 200 миллионов драмов. В программе содействия, потерявшим недвижимость в Арцахе - 5 276 бенефициаров, выплачено 1 млрд 300 млн драмов”, - сказал Григорян.

Он добавил, что программой содействия детям Арцаха до пяти лет воспользовались 13 873 ребенка, выплачено 300 млн драмов.

“Количество бенефициаров программ содействия Арцаху превышает 150 000, правительству Арцаха предоставлено финансовое содействие в размере 6 млрд драмов в виде грантов и займов”, - отметил вице-премьер-министр.

Мгер Григорян отметил, что на данный момент на стадии обсуждения находится программа содействия физическим и юридическим лицам, понесшим в результате войны имущественный ущерб