В Матенадаране обсудят вопросы наследия, оставшегося на оккупированных Азербайджаном территориях

В связи с Международным днем памятников и исторических мест 18 апреля в Матенадаране состоится конференция “Сложное прошлое, множество будущих вызовов”.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ара Хзмалян сказал, что инициатива беспрецедентна в том смысле, что все заинтересованные стороны - государственные структуры, органы местного самоуправления, научные центры, независимые эксперты на одной площадке обсудят проблемы, риски, вызовы, задачи, вопросы, касающиеся культурных ценностей, оставшихся на оккупированных Азербайджаном территориях, также и вопросы отношения армянского общества к своим культурным ценностям.

“Мы видим, что в последнее время проявлений вандализма становится все больше. Я занимаюсь этим. Пока мы не проясним свое отношение к собственным ценностям, степень нашей ответственности, довольно сложно будет требовать от других уважения и соответствующего отношения к нашим ценностям”, - подчеркнул Хзмалян.

Он напомнил, что в стране есть экономические проблемы. По словам замминистра, инвестиции - серьезный импульс для выхода из кризиса. Вложение инвестиций в культурную среду зачастую бывает более привлекательным, в памятники, заповедники и т. д. Но иногда наши идеи по сохранению памятников и пожелания инвесторов не совпадают. Как можно сопоставить эти идеи? Думаю, это возможно, здесь нужно серьезно поработать с обществом, потому что в обществе есть плохие воспоминания. Люди видят, что были бизнес вложения, и памятники были разрушены. Опыт предыдущих десятилетий показал это. Были снесены дома и памятники, а на их месте построены бизнес центры и многоэтажки. Мы продвигались вперед, стирая историю нашего города, историю нашей жизни”, - сказал он, добавив, что, с другой стороны, государство не может использовать все свои ресурсы для обеспечения физической безопасности десятков тысяч памятников.

Хзмалян считает, что решить этот вопрос возможно при консенсусе между государственным, профессиональным, общественным и коммерческим секторами. По словам Хзмаляна, необходимо проводить просветительскую работу, чтобы люди почувствовали себя хозяевами того или иного памятника, а для того, чтобы иметь чувство хозяина, необходимо иметь эмоциональную связь с памятником, поэтому надо знать этот памятник, чему он посвящен, что он дополняет в нащей жизни, что обещает на будущее.

По предложению Международного совета по памятникам (ИКОМОС) ЮНЕСКО в 1983 г. 18 апреля объявила Международным днем памятников и исторических мест, призвав государства-члены содействовать сохранению памятников всеми способами, подчеркивая важность этой задачи охраны наследия, бдительности общества и ответственности за охрану культурного наследия. Армения ратифицировала Конвенцию о всемирном наследии 5 сентября 1993 года. Среди памятников, внесенных в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - Собор Эчмиадзина, Церкви Св. Рипсиме, Св. Гаяне, храм Звартноц, монастырский комплекс Санаин, монастырский комплекс Ахпат, монастырский комплекс Гегард и Долина реки Азат. Список всемирного наследия регулярно пополняется новыми памятниками и историческими местами: культурными ландшафтами, архитектурными, археологическими, городскими памятниками и т. д.

Анжела Амбарцумян