Безопасность сельскохозяйственных работ в Арцахе обеспечивают российские миротворцы

Российские миротворцы в Арцахе обеспечивают безопасное выполнение сельскохозяйственных работ.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны РФ.

Министерство обороны отмечает, что жители Нагорного Карабаха продолжают сельскохозяйственные работы на полях, очищенных российскими миротворцами от взрывоопасных предметов.

“Сезон посева уже заканчивается. В этом году благодаря миротворцам он прошел без препятствий. Нам удалось нормализовать отношения между двумя сторонами, договориться, чтобы посевной период на территории, прилегающей к линии соприкосновения, прошел без каких-либо сбоев. Все поставленные задачи выполнены. Надеемся, что осенью с нашей помощью местное население получит достойный хороший урожай”, - сказал Сергей Цмурин, заместитель начальника штаба российской миротворческой миссии.

С 23 ноября 2020 г. года российские миротворцы в Нагорном Карабахе очистили от неразорвавшихся боеприпасов 1 979 га территорий, 612 км дорог, 1 707 строений, в том числе 30 объектов социальной значимости. Обнаружено и обезврежено 25 556 взрывных устройств.

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.