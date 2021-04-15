На территории Армении есть закрытые автодороги: закрыта и дорога Степанцминда-Ларс
09:51, 15 Апрель, 2021
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые автодороги.
Как стало известно «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области.
Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта. На российской стороне Ларса скопилось около 370 грузовых автомобилей.
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