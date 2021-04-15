В Национальном собрании продолжается работа очередного четырехдневного заседания. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания 33 вопроса.

В начале заседания депутаты продолжат обсуждение доклада “О ходе и результатах выполнения программы правительства Республики Армения на 2020 год”, который накануне представил премьер-министр Армении Никол Пашинян, а затем перейдут на обсуждение других вопросов повестки дня.

В первом чтении будут обсуждены проекты о Фондах с неприкосновенным капиталом, О внесении дополнения в Гражданский кодекс Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О банкротстве», о внесении дополнений в Закон Республики Армения “Об энергосбережении и возобновляемой энергетике” и ряд других законов и законодательных пакетов.

Во втором чтении Парламенту будут представлены проекты законов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О нормативных правовых актах”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственной пошлине”, О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Армения и другие законодательные пакеты.

В Национальном собрании будут представлены отчет “О деятельности прокуратуры Республики Армения в 2020 году”, годовой отчет “О деятельности Комиссии по телевидению и радио в 2020 году”, а также годовой отчет “О деятельности Защитника прав человека Республики Армения, состоянии защиты прав и свобод человека в течение 2020 года” и годовой отчет “О деятельности Защитника прав человека Республики Армения как национального механизма по предупреждению в 2020 году”.

На заседании НС 14 апреля правительство отвечало на вопросы депутатов.