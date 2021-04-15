В Арцахе считают, что выборы в ОМС надо провести после административно- территориальных реформ

До начала войны 27 сентября 2020 года, в Арцахе, согласно положениям Конституции, была разработана концепция административно-территориальных реформ, которая должна была быть реализована до марта 2021 года. В беседе с «Арменпресс» исполняющая обязанности начальника юридического управления и контроля Министерства территориального управления и инфраструктур Арцаха Ануш Мартиросян сообщила, что в соответствии с этим, планировалось формат административной организации районов республики заменить на муниципальный, и, таким образом, уже в укрупненных общинах организовать выборы в органы местного самоуправления.

“Выборы в органы местного самоуправления целенаправленнее будет провести после административно-территориальных реформ. В связи с послевоенной ситуацией у нас не было времени, чтобы разработать это направление. В настоящее время работа органов местного самоуправления продолжается в том же статусе. Пока не ясно, будут ли внесены изменения в Закон об административном делении или временном статусе органов местного самоуправления до проведения административно-территориальных реформ”, - сказала Мартиросян, добавив, что в связи с поствоенными реалиями, необходимо выработать новый подход к административно-территориальным реформам.