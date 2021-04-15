Футзал: Евро-2022: сборная Армении проиграла Франции

В парижском спортзале “Жорж Карпентье” состоялся матч группового этапа УЕФА по футзалу Евро-2022 между сборными Франции и Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Сборная Франции победила со счетом 5:1. Таким образом, сборная Армении по футзалу, набрав 1 очко, заняла в группе 4-е место.

9 апреля в Ереване состоялся 5-й тур квалификационного раунда УЕФА по футзалу ЕВРО-2022. Сборная Армении со счетом 2:5 уступила действующему вице-чемпиону мира - России.