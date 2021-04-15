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“Манчестер Сити” и “Реал” - в полуфинале Лиги чемпионов

“Манчестер Сити” и “Реал” - в полуфинале Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов состоялись ответные матчи четвертьфинала.

Как передает «Арменпресс», английский “Манчестер Сити” на выезде обыграл дортмундскую “Боруссию” со счетом 1:2. В составе “горожан” отличились Рияд Марез и Фил Фоден. Единственный гол дортмундского клуба забил Джуд Беллингхем.

В другом матче дня “Ливерпуль” -  “Реал” мячей не было забито. В первом матче команд победа была за “Реалом”.

В полуфинал Лиги чемпионов вышли “Реал” и “Манчестер Сити”. Путевки на следующий раунд Лиги чемпионов уже завоевали “Челси” и ПСЖ.


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