Глава Генштаба ВС РФ назвал Армению ключевым союзником в Закавказье

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры с начальником генерального штаба Армении генерал-лейтенантом Артаком Давтяном.

"Рад приветствовать вас в Москве. Армения – ключевой союзник и партнер России в Закавказье", - сказал в начале переговоров начальник Генштаба ВС РФ.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Герасимов отметил, что страны укрепляют взаимодействие как на двусторонней основе, так и в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ.

Показателем высокого уровня двусторонних отношений, по его словам, "является функционирование на территории Армении 102-й российской военной базы".

"Мы продолжаем готовить квалифицированные кадры в вузах Минобороны России", – заявил начальник Генштаба ВС РФ. Также он добавил, что во время пандемии коронавируса в Армении оказывали помощь в диагностировании военнослужащих армянских вооруженных сил. Всего проведено более 22 тысяч исследований.

"Представители министерства обороны Армении ежегодно принимают участие в масштабных мероприятиях Минобороны России, и всегда делегации представлены на высоком уровне", - сказал Герасимов.

Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что в этом году проводится 9-я Московская конференция по международной безопасности, Международные армейские игры и международный военно-технический форум "Армия-2021". "Ожидаем делегации и команды вооруженных сил Республики Армения на этих мероприятиях, а также подразделение на стратегическом командно-штабном учении "Запад-2021", - сказал начальник Генштаба ВС РФ.

"Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере", – подытожил Герасимов.

Фото: архивное (14.03.2019)