Армения назначит торгового атташе в Иране

В посольстве Армении в Исламской Республике Иран будет создана должность торгового атташе Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, проект соответствующего решения включен в повестку дня заседания правительства 15 апреля.

Резиденция торгового атташе Республики Армения в Иране будет в здании посольства Республики Армения в Тегеране.