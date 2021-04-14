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Армения назначит торгового атташе в Иране

Армения назначит торгового атташе в Иране

В посольстве Армении в Исламской Республике Иран будет создана должность торгового атташе Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, проект соответствующего решения включен в повестку дня заседания правительства 15 апреля.

Резиденция торгового атташе Республики Армения в Иране будет в здании посольства Республики Армения в Тегеране.


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