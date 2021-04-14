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У первого президента Армении Левона Тер-Петросяна выявили COVID-19

У первого президента Армении Левона Тер-Петросяна выявили COVID-19

У первого президента Армении Левона Тер-Петросяна выявили коронавирус. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook заявил официальный представитель первого президента Армении Арман Мусинян.

«Первый президент Армении Левон Тер-Петросян недавно сдал тест на COVID-19, в результате которого у него выявлен коронавирус. Президент Тер-Петросян чувствует себя хорошо, проходит необходимое профилактическое лечение дома под наблюдением врачей», - говорится в сообщении.


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