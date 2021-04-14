У первого президента Армении Левона Тер-Петросяна выявили COVID-19

У первого президента Армении Левона Тер-Петросяна выявили коронавирус. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook заявил официальный представитель первого президента Армении Арман Мусинян.

«Первый президент Армении Левон Тер-Петросян недавно сдал тест на COVID-19, в результате которого у него выявлен коронавирус. Президент Тер-Петросян чувствует себя хорошо, проходит необходимое профилактическое лечение дома под наблюдением врачей», - говорится в сообщении.